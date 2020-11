62% de los latinos apoyan a Biden a un día de las elecciones, 29% apoya a Trump

Un poco más de 6 de cada 10 hispanos en Estados Unidos, apoyan al ex vicepresidente de Estados Unidos, y candidato por el Partido Demócrata, Joe Biden y casi 3 de cada 10 latinos apoya al actual presidente y candidato republicano, Donald Trump.

Biden tiene un 62% de apoyo frente a un 29% de Trump y un 7% no está seguro de por quién votará, de acuerdo con un sondeo realizado por Hart Research, que entrevistó por llamada telefónica a 410 latinos registrados para votar.

Un 51% de los latinos que no votará por Trump, aseguró que no existe la mínima posibilidad de cambiar de opinión a última hora, mientras que entre los que no apoyan Joe Biden, un 23% dijo que descartaría apoyarlo a la hora de realizar el voto.

Por primera vez en la historia la comunidad latina va a ser por primera vez la minoría más grande en votar en unas elecciones en Estados Unidos.

Se estima que unos 32 millones de hispanos, de una población de 60,6 millones (18 % de la población) están elegidos para votar. Comparado con los 27,3 millones que votaron en 2016.

Asimismo, el 59% de los latinos cree que el país va por mal camino, un 24% que está en la senda correcta y un 10% no sabe. A la hora de juzgar a ambos candidatos, el demócrata sale mejor posicionado, con un 51% de opiniones a favor, frente a un 28% de Trump.

Las opiniones negativas son 25% para Biden y 58% para el candidato republicano.

Cuando se les preguntó por quien preferían que controlara la Cámara de Representantes, un 54 % dijo preferir que el Congreso esté controlado por los demócratas.

Al preguntarles si ya habían ejercido su derecho al voto, un 27 % afirmó que había votado por correo y un 31 % que lo había hecho en persona por adelantado.

Asimismo, un 4 % indicó que planea hacerlo por correo y un 10 % que votará en persona de forma adelantada.