545 niños siguen sin encontrar a sus padres tras ser separados en la frontera sur de EEUU

Son 545 los menores de edad que han sido separados de sus padres en la frontera sur de Estados Unidos, y que hoy el gobierno de ese país no puede encontrar a sus padres, de acuerdo con la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con un informe presentado por la ACLU y el Departamento de Justicia de Estados Unidos, sobre el proceso de búsqueda de los padres de estos niños. Alrededor de dos tercios de los padres que han sido separados de sus hijos, han sido deportados a sus países de origen.

Miles de familias que en 2018 se unieron a las caravanas de migrantes fueron separadas por el Gobierno de EEUU lo cual generó enorme indignación a nivel mundial. Muchos niños llevan varios meses y hasta años separados de sus padres y muchos de ellos que son de menor edad hasta los han olvidado. Y la pandemia del nuevo coronavirus ha venido a retrasar el proceso de búsqueda de los progenitores que aún no han sido encontrados.

Según una investigación del diario norteamericano, The New York Times, esta política de “tolerancia cero” ya había comenzado en 2017 bajo un programa piloto. La cifra de niños separados de sus padres era de 2,737.

Por su parte, Lee Gelernt, subdirector del proyecto sobre los derechos de los inmigrantes de ACLU, comentó que, “la gente pregunta cuándo encontraremos a todas estas familias y, lamentablemente, no puedo dar una respuesta. Simplemente no lo sé. Pero no dejaremos de buscar hasta que encontremos a cada una de las familias, no importa cuánto tiempo nos tome. La trágica realidad es que cientos de padres fueron deportados a Centroamérica sin sus hijos, quienes permanecen aquí con familias de acogida o parientes lejanos”.

De acuerdo con ACLU, se estima que dos tercios de los padres separados de sus hijos han sido ya deportados a países como Honduras, El Salvador, Guatemala y México. De total de los niños que aún no han sido devueltos a sus familias, 283 de ellos no cuentan con información alguna que pueda ayudar a que estos menores regresen con sus familiares.