50 Cent se burla de Stranger Things tras el éxito del documental sobre Diddy en Netflix

El rapero y empresario Curtis “50 Cent” Jackson volvió a provocar conversación en redes sociales al celebrar el impacto del documental Sean Combs: The Reckoning, centrado en Sean “Diddy” Combs, que se ha posicionado entre los contenidos más vistos de Netflix en varios países.

A través de una publicación en Instagram el pasado 17 de diciembre, 50 Cent lanzó una burla directa a Stranger Things, una de las series insignia de la plataforma. En la imagen, el artista aparece sentado mientras habla por teléfono, acompañado de un mensaje irónico en el que compara el millonario presupuesto de la serie con el alcance del documental. Según el rapero, Netflix habría invertido cerca de 500 millones de dólares en la nueva temporada de Stranger Things, solo para ser superada en audiencia por un proyecto relacionado con Diddy.

El mensaje fue interpretado como una muestra de confianza y provocación, en la que 50 Cent se presenta como una figura capaz de competir con las producciones más ambiciosas de la plataforma gracias al interés cultural que genera su contenido. Su estrategia de marketing en Instagram, caracterizada por comentarios directos y polémicos, ha sido ampliamente comentada en el ámbito del entretenimiento.

No es la primera vez que el artista lanza este tipo de comentarios. El pasado 8 de diciembre, también en Instagram, compartió una imagen desde lo que describió como una sala de juntas de Netflix, donde aseguró haber tenido varias reuniones en un mismo día. En esa ocasión, afirmó que su proyecto ocupaba el primer lugar de audiencia en 43 países y el segundo en otros ocho, reforzando su mensaje de dominio dentro de la plataforma.

Las publicaciones de 50 Cent han generado reacciones mixtas entre seguidores y fanáticos de Stranger Things, al tiempo que mantienen el foco mediático sobre el documental y su desempeño global en Netflix.