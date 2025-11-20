3I/ATLAS podría proceder de algo que existía antes de nuestro propio sistema solar 

La NASA revela fotos del cometa 3I/ATLAS, posicionando a este objeto interestelar en el foco de la ciencia mundial.

En una publicación reciente, la agencia espacial estadounidense compartió imágenes sorprendentes de este cometa, que actualmente atraviesa el Sistema Solar, despertando interés tanto de la comunidad científica como del público general.

El cometa 3I/ATLAS es apenas el tercer objeto descubierto que se confirma proviene del espacio interestelar.

Su paso proporciona una rara oportunidad para los astrónomos que buscan comprender cómo se forman y migran estos cuerpos.

Las imágenes capturadas por el telescopio espacial Hubble muestran una estructura difusa y una cola formada por la interacción con la radiación solar.

"Son las diferencias las que nos resultan tan tentadoras... Podría proceder de algo que existía antes de nuestro propio sistema solar. Eso es genial", dijo uno de los científicos.

Al respecto, se agregó que con 3I/ATLAS se está empezando a aprender sobre este tipo de objetos y a descubrir cuáles son las preguntas adecuadas que debemos plantearnos sobre ellos.

¿Qué hace especial al cometa 3I/ATLAS?



Lo que distingue al cometa 3I/ATLAS es su velocidad y trayectoria, características que evidencian su origen más allá de nuestro sistema.

Su visita ofrece pistas para entender el intercambio de materia entre diferentes regiones de la galaxia y el nacimiento de nuevos cometas.

Los datos de la NASA pueden ayudar a trazar paralelos con objetos previos, como ‘Oumuamua y Borisov, brindando información sobre la diversidad de cuerpos celestes.

Además, este cometa desafía las teorías tradicionales sobre la formación de cometas y su resistencia al acercarse al Sol.

Las imágenes servirán a futuras investigaciones sobre la composición y la dinámica de objetos interestelares.