33 innovadores se suman a la cohorte del acelerador Morgan Stanley Inclusive & Sustainable Ventures

La ampliación en el enfoque del acelerador incluye soluciones sostenibles y apoyo a organizaciones sin fines de lucro.

La cohorte 2025 está compuesta por 33 innovadores en etapa inicial de las regiones de América y EMEA.

Cuenta con un programa de cinco meses para proporcionar a los fundadores $250 000 (£250 000), así como tutoría y recursos de crecimiento.

NUEVA YORK--(BUSINESS WIRE)--Morgan Stanley (NYSE: MS) anunció hoy la cohorte internacional del acelerador Inclusive & Sustainable Ventures (MSISV). Con fundadores de América y Europa, Medio Oriente y África (EMEA), la cohorte MSISV 2025 apoyará a 29 nuevas empresas en su área de Laboratorio y cuatro organizaciones sin fines de lucro emergentes en su área Colaborativa, dos aceleradores internos que se ejecutarán durante los próximos cinco meses.

Seleccionadas entre miles de solicitudes, las 33 organizaciones participarán en un programa de emprendimiento personalizado y recibirán mentoría y recursos para el crecimiento empresarial del ecosistema de socios internos y externos de Morgan Stanley. La firma invertirá 250 000 dólares (250 000 libras en EMEA) en cada startup y otorgará a cada organización sin fines de lucro una subvención de 250 000 dólares.

“Morgan Stanley Inclusive & Sustainable Ventures aporta el poder integrado de nuestra firma para apoyar a innovadores en sus primeras etapas en el dinámico entorno actual del capital riesgo”, afirmó Jessica Alsford, directora de Sostenibilidad de Morgan Stanley. “Nos enorgullece respaldar a este grupo internacional de impulsores del cambio que ofrecen soluciones escalables a diversos desafíos empresariales y sociales apremiantes”.

Las startups de la cohorte MSISV 2025 ofrecen tecnología y soluciones basadas en IA en sectores como la salud, el transporte, la manufactura y la contabilidad. Además, muchas abordan desafíos de sostenibilidad como la reducción de residuos, las condiciones climáticas extremas y las emisiones. Tras el programa de aceleración de cinco meses, las startups del área de Laboratorio se presentarán en una jornada internacional de demostración en febrero de 2026.

Las empresas que integran la cohorte 2025 del área de Laboratorio son las siguientes: Airpals (EE. UU.), Bump (EE. UU.), BuuPass (Kenia), Care Hero (EE. UU.), Citera (Canadá), CLIMADA Technologies (Suiza), COUNT (EE. UU.), Cytochroma (RU), Danu Robotics (RU), Envisionit Deep AI (RU), Fabrico (Bulgaria), FastVisa (EE. UU.), Femly (EE. UU.), Fitnescity Health (EE. UU.), Hamperapp (EE. UU.), InsideOut (RU), Mimicrete (RU), Moodbit (EE. UU.), Motics (RU), Pirta (EE. UU.), Plan Your Baby (RU), ReBokeh (EE. UU.), RightMatch AI (EE. UU.), Rivet (EE. UU.), S.Lab (España), Social Good Software (EE. UU.), Tuli Health (RU), Uvera (Arabia Saudita), Zuri Health (RU).

Se han seleccionado cuatro organizaciones sin fines de lucro para la cohorte 2025 del área Colaborativa: Caring Africa (Nigeria), LightEd Impact Foundation (Nigeria), Pelebox (Sudáfrica), SolarAPP Foundation (EE. UU.). Estas organizaciones están aportando soluciones escalables para abordar cuestiones como la atención a personas mayores, el acceso a medicamentos y la energía limpia asequible.

MSISV se basa en el éxito de las iniciativas anteriores de la firma, Inclusive Ventures Group y Sustainable Solutions Collaborative. En conjunto, las aceleradoras tradicionales de MSISV han distribuido más de 30 millones de dólares en capital a más de 100 startups y organizaciones en los últimos ocho años.

Puede consultar más información sobre la cohorte 2025 del MSISV aquí.

Puede encontrar más información sobre MSISV aquí.

Acerca de Inclusive & Sustainable Ventures de Morgan Stanley

Inclusive & Sustainable Ventures (MSISV) de Morgan Stanley proporciona a innovadores en etapas iniciales acceso a capital y recursos para ayudarles a desarrollarse y escalar. MSISV incluye dos programas de aceleración internos: un laboratorio diseñado para fundadores de startups y un programa colaborativo para apoyar a organizaciones sin fines de lucro emergentes. Nuestra misión es promover un panorama de inversión más equitativo y sostenible.

Acerca de Morgan Stanley

Morgan Stanley es una empresa de servicios financieros líder a nivel mundial que ofrece una amplia gama de servicios de banca de inversión, valores, gestión del patrimonio y gestión de las inversiones. Con sucursales en 42 países, los empleados de la firma atienden a clientes de todo el mundo, entre ellos, empresas, gobiernos, instituciones y particulares. Para más información sobre Morgan Stanley, visite https://www.morganstanley.com.

La inteligencia artificial (IA) está sujeta a limitaciones, y debe tener en cuenta que cualquier resultado de una herramienta o servicio basado en IA que la Firma ponga a su disposición está sujeto a dichas limitaciones, incluyendo, entre otras, inexactitud, incompletitud o sesgo implícito. Siempre debe verificar los resultados de cualquier resultado generado por IA.

Las inversiones en criterios ambientales, sociales y de gobernanza ("ASG") de una cartera pueden experimentar un rendimiento inferior o superior al de una cartera que no aplica dichas prácticas. Las carteras con restricciones y estrategias ASG, así como las inversiones ASG, podrían no aprovechar las mismas oportunidades o tendencias del mercado que las carteras donde no se aplican criterios ASG. Existen definiciones y criterios ASG inconsistentes dentro del sector, así como múltiples proveedores de calificaciones ASG que ofrecen calificaciones ASG de las mismas empresas o valores, las cuales varían entre sí. Algunos emisores de inversiones pueden tener opiniones diferentes e inconsistentes sobre los criterios ASG, y las afirmaciones ASG presentadas en los documentos de oferta u otra literatura pueden exagerar el impacto ASG. Las designaciones ASG corresponden a la fecha de este material, y no se garantiza que los activos subyacentes hayan mantenido o mantendrán dicha designación ni ningún cumplimiento ASG declarado. Por consiguiente, resulta difícil comparar productos de inversión ASG o evaluar un producto de inversión ASG con uno que no se centre en ASG. Los inversores también deben considerar de forma independiente si el producto de inversión ASG cumple con sus propios objetivos o criterios ASG.

No existe garantía de que una estrategia o técnica de inversión ASG empleada tenga éxito. El rendimiento pasado no garantiza ni constituye una medida fiable de los resultados futuros.

