300 empleados de Rimini Street se reunirán en Las Vegas para confeccionar a mano 500 mantas de lana para los niños en hogares de acogida, las mascotas de los refugios y los jóvenes sin hogar de la zona

Las mantas formarán parte del paquete de insumos que los tutores recién nombrados les regalarán a los niños de los hogares de acogida a su llegada, ayudándoles a sentirse bienvenidos durante la fase crucial de adaptación

LAS VEGAS–(BUSINESS WIRE)–Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), proveedor mundial de productos y servicios de software empresarial y el principal proveedor de soporte de terceros para los productos de software de Oracle y SAP, además de socio de Salesforce, anunció hoy que el 6 de octubre de 2022, más de 300 empleados de Rimini Street se reunirán en Las Vegas y confeccionarán a mano 500 mantas de lana para los niños de los hogares de acogida locales. Las mantas se donarán al Departamento de Servicios Familiares del Condado de Clark (Nevada) y a Foster Kinship, una organización sin fines de lucro con sede en Las Vegas. Los voluntarios también confeccionarán 100 mantas más pequeñas que se donarán a la asociación SPCA de Las Vegas para los animales que esperan un hogar definitivo. La tela restante se donará a los acolchadores voluntarios que cosen prendas para los jóvenes sin hogar de la zona.

Las 500 mantas formarán parte del paquete de insumos que los tutores recién nombrados les regalarán a los niños para darles la bienvenida, ayudándolos a sentirse bien recibidos durante la fase crucial de adaptación. El tejido de vellón utilizado para las mantas está adornado con personajes infantiles y diseños lúdicos y cada manta se confeccionará a mano para que sea única. Rimini Street se encargará de todos los gastos relacionados con el proyecto, en particular, la tela y el alquiler del espacio.

Las mantas serán distribuidas por Peggy’s Attic, un centro de donaciones gestionado por el Departamento de Servicios Familiares del Condado de Clark.

“Las cosas que a menudo damos por sentadas, como las mantas y los pequeños sentimientos, son a veces lo más buscado para un niño en el programa de acogida”, dijo Janet Ravin, presidenta del comité de la Fundación Rimini Street, el brazo filantrópico de Rimini Street. “Rimini Street tiene el honor de participar en la creación de estos gestos de amor y estímulo para nuestros niños”.

Las reuniones y eventos de Rimini Street suelen incluir actividades de caridad que benefician a la comunidad donde viven y trabajan los empleados de Rimini Street, como por ejemplo, la elaboración de paquetes de atención para Meals on Wheels y conjuntos de artículos de higiene para personas sin hogar. Hasta la fecha, la empresa ha apoyado a más de 350 organizaciones benéficas en seis continentes a través de donaciones monetarias, en especie y de horas de voluntariado con proyectos que van desde desmontar y reparar sillas de ruedas dañadas, embellecer los centros comunitarios que benefician a los jóvenes en riesgo, cocinar y distribuir comidas, construir casas y generar riqueza generacional en asociación con Habitat for Humanity y mucho más.

“Rimini Street se guía por nuestro propósito mayor, que es crear un mundo mejor mediante la igualdad de oportunidades para todos. Para lograrlo, siempre tenemos en mente nuestras cuatro C, es decir, las compañías, los clientes, los colegas y la comunidad”, explicó Seth Ravin, fundador y director general de Rimini Street. “Rimini Street tiene la misión de ver realizado este propósito, ya sea brindando una atención extraordinaria y siendo pioneros en servicios informáticos innovadores o empoderando a nuestros colegas para que sueñen en grande y busquen oportunidades para apoyar a los miembros de la comunidad que lo necesitan”.

