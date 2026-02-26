2025 se convirtió en el año más mortal para la prensa con 129 periodistas fallecidos, según Committee to Protect Journalists

La muerte del periodista de Al Jazeera Anas al-Sharif volvió a encender las alarmas sobre los peligros que enfrentan los comunicadores que cubren el conflicto en Gaza. El reportero falleció en agosto de 2025 durante un ataque israelí contra el hospital Nasser. Tras su muerte, se publicó un mensaje póstumo en su cuenta de la red social X. En él, expresó: “Si estas palabras llegan a ustedes, sepan que Israel ha logrado matarme y silenciar mi voz”.

En el mismo ataque también perdió la vida el camarógrafo Hussam al-Masri, colaborador de Reuters. Ambos formaban parte de equipos de prensa que documentaban los acontecimientos en la Franja de Gaza. Actualmente, la zona es considerada una de las más peligrosas del mundo para el ejercicio del periodismo.

Según el Committee to Protect Journalists, en 2025 murieron al menos 129 periodistas y trabajadores de medios en el cumplimiento de su labor. Esta es la cifra más alta registrada en un solo año. El organismo indicó que aproximadamente dos tercios de estas muertes fueron atribuidas a fuerzas israelíes. Esto incluye a 86 periodistas, en su mayoría palestinos que informaban desde Gaza.

El CPJ también señaló que Israel estuvo vinculado al 81% de los casos que la organización clasificó como asesinatos intencionales. No obstante, advirtió que el número real podría ser mayor debido a las restricciones de acceso y las dificultades para verificar información dentro del territorio. Hasta ahora, el ejército israelí no ha emitido comentarios oficiales sobre estos señalamientos.

Por su parte, la organización Reporteros Sin Fronteras informó que al menos 29 periodistas palestinos murieron en Gaza entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025. Además, estimó que cerca de 220 comunicadores han fallecido desde el inicio del conflicto en octubre de 2023. Esto ha intensificado la preocupación internacional por la seguridad de la prensa en zonas de guerra.

La muerte de Anas al-Sharif y de otros trabajadores de medios ha reforzado los llamados de organismos internacionales a garantizar la protección de los periodistas, cuyo trabajo es fundamental para documentar los hechos y mantener informada a la comunidad internacional en contextos de conflicto armado.